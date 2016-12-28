В Москве семья отсудила у дилера Porsche 25 млн рублей за пожар в особняке

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Головинский суд Москвы взыскал 25 миллионов рублей с официального дилера элитных автомобилей Porsche, возгорание которого привело к уничтожению самой машины, а также повреждению гаража и частного жилого дома в Подмосковье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

"Суд постановил взыскать с ООО "Порше центр Москва" (официальный дилер машин в РФ) 25 миллионов рублей компенсации за причиненный ущерб — уничтожение машины и повреждение гаража и дома. В процессе установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание в моторном отсеке машины", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, пострадавшая семья Мартыненко просила суд обязать ответчиков возместить им около 100 миллионов рублей, но суд удовлетворил требования частично.

Евдокимова добавила, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, в 2015 году в Porsche произошло возгорание, огонь перекинулся на гараж и частный жилой дом в Истринском районе Подмосковья. Впоследствии эксперты установили, что причиной пожара оказался элитный автомобиль.