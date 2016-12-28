Специалисты МАК пока не привлекались к выкладке фрагментов Ту-154

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пока не привлекались к участию в выкладке фрагментов разбившегося в Черном море самолета Ту-154, сообщил РИА Новости представитель МАК.

"Пока нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.