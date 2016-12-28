Суд продлил арест фигуранта "болотного дела" Панфилова

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду продлил срок ареста фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади столицы в 2012 году Максима Панфилова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил продлить в отношении Панфилова меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода", — сказал судья.

В настоящее время Панфилов находится не в СИЗО, а в психиатрической клинике, куда его перевели в конце октября для оказания помощи в стационарных условиях.

В постановлении уточняется, что новый срок ареста установлен до 14 июня 2017 года. Кроме того, судья отказалась проводить процесс по делу в закрытом режиме, как того просила защита обвиняемого. Адвокаты опасались разглашения сведений о личной жизни Панфилова, в том числе о его заболеваниях.

Слушания по существу дела о беспорядках продолжатся 18 января 2017 года. В этот день прокурор огласит обвинительное заключение по делу, после чего Панфилов скажет, признает ли он свою вину.

Согласно заключению экспертов, Панфилов страдает психическим заболеванием и признан невменяемым, его законным представителем в суде является мать.

По версии следствия, житель Кубани Панфилов, выпускник поварского училища, 6 мая 2012 года участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади, в ходе которых пострадали десятки человек, более 400 были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.