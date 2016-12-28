В МВД рассказали новые подробности по делу о жестоком обращении с медведем

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Все подозреваемые в жестоком обращении с медведем в Якутии установлены, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

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Ранее в интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Проверку по этому факту проводят полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД опросили работника одного из промышленных предприятий, который пояснил, что "находясь в рабочей командировке в Булунском районе в мае 2016 года и направляясь по зимнику, вместе со своими коллегами наехали грузовыми автомобилями на медведя".

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все предполагаемые подозреваемые в жестоком обращении с медведем в одном из районов Республики Саха (Якутия)", — приводятся слова Ирины Волк на сайте министерства.