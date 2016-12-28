Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, сузил круг версий причин катастрофы, но делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, заявили в ведомстве.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения, в том числе некачественный ремонт самолета на заводе, проблемы с закрылками и другие технические неполадки на борту, ошибку пилота, теракт, попадание птиц в двигатель. По словам собеседника агентства, приоритетной версии пока нет.
ФСБ в понедельник сообщала, что не нашла признаков теракта или диверсии на борту самолета, а также отмечала, что скорость судна при взлете была штатной.
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154. По данным Минобороны, на поверхность подняли 15 тел жертв катастрофы и более 200 обломков, кроме того, специалисты обнаружили 12 крупных и более 1500 мелких фрагментов. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.
Необходимо сузить до служебной всю информацию о самолете , максимально используя ее найти тела жертв катастрофы, идентифицировать и передать родственникам для захоронения. Сообщать нужно только о найденных жертвах, а причина (ны) катастрофы обывателей не должна (ны) касаться. ЭТО НЕ ШОУ!!!
Надеюсь, они не заявят, что невозможно "достать" информацию из этого "чёрного ящика"? Ведь если это был теракт, то они никогда этого не признают, поскольку это очень сильно подорвёт репутацию Российской армии. Но даже, если это был не теракт, то ведь всё равно банальная - халатность! А это в армии просто противопоказано! Следовательно, будут скрывать реальные причины. Меня больше просто неистово бесит их заявление, что, мол, "чёрный ящик" был без маячков для обнаружения. Что за бред? Это же наглое враньё! Маячки являются частью устройства, "чёрные ящики" не делаются без маячков! Да и бесит меня ещё сильнее то, что любые "чёрные ящики" после того, как разбивается самолёт (во всех странах Мира), практически все - неисправные, невозможно достать информацию и бла бла бла.... Но ведь эти "чёрные ящики" так сделаны, что способны выдержать очень мощный взрыв и падение с большой высоты и на огромной скорости! Следовательно, нам всегда врут! Т.к. скрывают истинные причины
интересно - а почему в списке причин отсутствует вероятность выстрела пзрк с какой-нить лодки вблизи берега? вроде неоднократно этот момент рассматривали как политики (жириновский) так и рядовые граждане.
s.mikhailoff2017, вы ерунду пишите, уважаемый. Что значит причины не должны касаться? Кого не должны касаться? Обывателей? Нет в таком деле обывателей, есть граждане страны, которые имеют право знать, почему погибло множество людей. А если не дай бог атомная электростанция рванет, тысячи людей погибнут - причины тоже "обывателей" не должны касаться? Так по-вашему?
Как то странно я 21 веке при все технологии ГПС , ГЛОНАС и так далее несмог сделат дигиталное устроиство записи наместо пленки ... у всех машин при катастрофа ест надуваемая подушка . Разве не могут сделат такая подушка и для етот самописец и поднят на поверхности при авария ,а надо его искат по дно море или океана в разбитое состояние .
На нет и суда нет. Вся вина будет на экипаже, вот только запись переговоров когда ни будь наши заслуженные испытатели прокомментируют так как было на самом деле. А пока нечего гадать, да и сами летчики будут до поры до времени обсуждать этот случай только между собой. Почему командир сказал что его машина тяжелая и возмущенное, удивленное восклицание второго пилота о закрылках, тоже идет плюсом. Пока не верю только в ошибку пилотов, ну не верю.
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