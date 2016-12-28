Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, подняли на поверхность, сообщает Минобороны России.

Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, сузил круг версий причин катастрофы, но делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, заявили в ведомстве.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения, в том числе некачественный ремонт самолета на заводе, проблемы с закрылками и другие технические неполадки на борту, ошибку пилота, теракт, попадание птиц в двигатель. По словам собеседника агентства, приоритетной версии пока нет.

ФСБ в понедельник сообщала, что не нашла признаков теракта или диверсии на борту самолета, а также отмечала, что скорость судна при взлете была штатной.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154. По данным Минобороны, на поверхность подняли 15 тел жертв катастрофы и более 200 обломков, кроме того, специалисты обнаружили 12 крупных и более 1500 мелких фрагментов. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.