В Югре выплатят компенсацию семье женщины, погибшей при крушении Ту-154

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Семье югорчанки Дарьи Трофимовой, погибшей в результате крушения самолета Ту-154, выплатят компенсацию, сообщает в среду правительство ХМАО.

Утром 25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154 российского Минобороны. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большую часть пассажиров составляли артисты ансамбля имени Александрова. Борт летел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Сирию с дозаправкой в Сочи.

"По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой семье Дарьи Трофимовой, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей. Выплата будет произведена из резервного фонда правительства автономного округа. Дарья Трофимова проживала в Югре до 2014 года, окончила Центр искусств для одаренных детей Севера, в поселке Сорум Белоярского района живет ее мать", — уточняют власти региона.