Замминистра Иркутской области отпустили под подписку о невыезде

ИРКУТСК, 28 дек — РИА Новости. СКР провел допрос заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, которая обвиняется в халатности, она определена на подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.

"Вчера Нефедову забрали на допрос с рабочего места, после допроса она была отпущена на подписку о невыезде", — сообщил РИА Новости источник в следственных органах.

Руководитель пресс-службы правительства Ирина Алашкевич подтвердила, что "сегодня Нефедова с утра на работе".

В настоящий момент по статье "Халатность" СКР ведет в Иркутске расследование в отношении двух чиновников – замминистра Нефедовой и замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, который сейчас находится в больнице.

Работу по уголовному делу о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, ведет следственная группа, в которую входят несколько десятков следователей. Ее возглавляет следователь, прибывший в Иркутск из Новосибирска, сообщил источник.

От отравлений контрафактным "Боярышником" в Иркутске пострадали 123 человека, из них 77 скончались.