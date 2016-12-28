Водолазы поднимают личные вещи и документы пассажиров разбившегося Ту-154

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС поднимают на поверхность документы и личные вещи погибших пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море у берегов Сочи, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. По данным синоптиков, волнение моря уменьшилось и не превышает 1 балла.

"Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Кроме того спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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