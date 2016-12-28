Водолазы поднимают личные вещи и документы пассажиров разбившегося Ту-154
10:2428.12.2016
(обновлено: 10:45 28.12.2016)
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СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС поднимают на поверхность документы и личные вещи погибших пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море у берегов Сочи, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. По данным синоптиков, волнение моря уменьшилось и не превышает 1 балла.
Поисковые работы в акватории Черного моря
В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
"Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Кроме того спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154", — говорится в сообщении.
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
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