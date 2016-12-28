На место жестокой расправы над медведем в Якутии выехали охотовед и полиция

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Охотинспектор и группа полицейских отправились на место жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщает в среду министерство охраны природы республики Саха (Якутия).видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Поверку по этому факту проводят полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело. Установлена принадлежность машин.
"В настоящее время охотинспектор Мирнинского района вместе с группой дознания ОВД по Мирнинскому району выехали на предполагаемое место преступления. Рабочей группой выясняются подробности правонарушения", — сообщает министерство.
Отмечается, что установлены госномера машин и принадлежность геолого-разведочной экспедиции. Кроме того, установлен один из участников.
"Данный факт вызвал широкий общественный резонанс, многие люди были возмущены зверским обращением с животным. Необходимо отметить, что медведь в народе саха является тотемным животным, с давних времен наши предки относились к хозяину тайги с большим почтением", — говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство охраны природы республики следит за ситуацией с расследованием убийства животного.