В Сочи уменьшилось волнение моря в районе поиска фрагментов Ту-154

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится, сообщила РИА Новости заместитель начальника сочинского гидрометцентра Валентина Федорова.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. Ночью из-за сильного волнения моря поисковые работы спасателями Росморречфлота были приостановлены до утра.

"Сейчас волнение моря в пределах одного балла, в течение дня ожидается усиление волнения моря до двух, к концу дня — до трех баллов. В течение дня сохраняется облачная погода с дождями в прибрежной зоне. Температура воздуха в прибрежной зоне 4-9 градусов тепла", — пояснила Федорова.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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