В Сочи объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снега, сообщает ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей".

Отмечается, что в Сочи резко ухудшится погода. В среду в городе ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер слабый, до умеренного. При этом температура воздуха будет 4-9 градусов тепла. При этом в горах ситуация будет сложнее.

"Штормовое предупреждение: в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня среды в горной зоне города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", — говорится в сообщении.

В Сочи четвертый день ведутся поисково-спасательные работы в районе крушения самолета ТУ-154.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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