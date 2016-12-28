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Происшествия

Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (152)
07:2828.12.2016
(обновлено: 09:16 28.12.2016)
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Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 27 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спасатели нашли на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море еще три тела погибших, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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СМИ узнали об отказе системы уборки закрылков разбившегося Ту-154
"Общее число обнаруженных тел достигло 15", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

Ранее в Минобороны рассказали, что генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. МЧС РФ
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Крупные обломки найдены на месте крушения Ту-154 в Черном море
Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Поисковые работы в акватории Черного моря
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. МЧС РФ
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Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
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Происшествия
Обсуждение
20 пользователей оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (3)
  • Олег Вымя
    Natulona, я бы поглядел, что бы произошло с тобой при встрече с водой на такой скорости да и еще в железной банке..
    10:35
    28.12.2016
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  • Константин Пищугин
    Natulona, зачем панику разводить? Не забывайте элементарного, сила=масса*ускорение. Всё просто. В ДТП на земле людей на части разрывает, а при катастрофе самолёта гораздо сильнее повреждения. (не дай бог никому). Вечная память погибшим.
    10:47
    28.12.2016
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  • yurist789
    Natulona, Произошла трагедия. Если не терракт, то словно судьба. Тогда почему, за что? Когда не будет интереса к СМИ, тогда и не будет многих трагедий.
    10:59
    28.12.2016
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  • ingeborga2003
    Natulona, такие же мысли, что произошла ситуация на борту.
    11:02
    28.12.2016
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  • PrivivkaDlyaVatyi в ответ пользователю Jager(показатьскрыть)
    Jager, а ржавый кузя? затонет и 1.5 тысячам каюк.
    11:08
    28.12.2016
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  • Inna G.
    Natulona, всем понятно, что теракт. Упасть по приколу может Боинг, а Ту и Ан никогда. Другое дело какой теракт: кто-то в багажт пассажирам что-то положил или дрон испытали.
    11:18
    28.12.2016
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  • TheOm07 .
    Natulona, да всем понятно, что был взрыв, только кто ж нам признается?
    11:22
    28.12.2016
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  • nata.udodova
    Полностью согласна с предыдущим комментарием, мой брат работает в авиации и имея возможность бесплатно летать, никогда этого не делает, мотивируя это тем, что наши самолеты-это "летающие гробы", ведь даже при всей гениальности наших советских авиаконструкторов и жесткого контроля качества советского производства, возраст и эксплуатационные возможности техники, даже сделанной в СССР не безграничны.
    11:25
    28.12.2016
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  • Сергей Серов
    Самолеты Ту-154 уже давно не производят, многие заводы и трудовые коллективы по изготовлению узлов, агрегатов, материалов, двигателей уничтожены всевозможными изощренными способами таким деятелями, как Чубайс, Гайдар, Ельцин и их подельниками! Специалистов, которые в свое время строили гражданские самолеты и по сути должны заниматься их ремонтам, модификацией, просто нет! А сейчас мы пожинаем результаты деятельности этих негодяев. Платим за развал гражданской авиастроительной отрасли - жизнями, слезами матерей, отцов, вдов и детей!
    11:28
    28.12.2016
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  • moleva
    Natulona, а на аватаре флаг Украины с ея главнокомандующим?
    11:28
    28.12.2016
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  • Yury Shpitonkov
    Natulona, Прикатить панику сеять. Хватит поджигать хаос . Хотя бы в память о погибших людях. Вы что творите либерасты? У вас хоть , что то человеческое осталось или за печенки все мозги продали. Наш народ долго терпит , но если вы не остановитесь то он точно свернет шею , только не власти а вам продажным провокаторам и национал предателям. Одумайтесь хотя бы ради самосохранения.
    11:43
    28.12.2016
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  • s.mikhailoff2017
    На воду упал честный металлический легендарный советский самолет с небольшой высоты.
    От самолета осталась труха.
    Он что из "инновационный" ? НЕТ!!! , а посему очень прочный и долговечный , прочнее его только ТУ-104- 134, т.к. сконструированы на базе бомбардировщика.
    На его борту находилась настоящая элита нашего общества, летевшая в горячую точку.
    Оказывается закрылки виноваты. А может все таки диверсионный человеческий фактор, время то сложное и предатели не дремлют.
    11:45
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Олег Гончаров
    Natulona, согласен, только президент заявил что мы сильнее любого агрессора и вот происходит катастрофа, и именно такого рейса, который вызовет такой резонанс в обществе. Признавать это терактом власть не хочет. Проще списать всё на пилотов или на стаю чаек попавших сразу в три двигателя.
    11:47
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • s.mikhailoff2017 в ответ пользователю Jager(показатьскрыть)
    Jager, хайте "инновационные" самолетики с пластиковыми крылышками , которые еще не факт, что полетят и в нужном количестве и не факт, что долетят вообще с крыльями.
    А здесь версия будет такая, какая положено.
    Настоящую причину будут знать те, кому положено (не мы с вами).
    11:53
    28.12.2016
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  • игорь
    Natulona, какого такого не бывает? Не выдумывайте
    11:56
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • s.mikhailoff2017
    Самое важное, чтобы людей нашли и их родные имели возможность похоронить их тела , в каком бы состоянии они не были или кремировать. Это важно!!!
    Что случилось с самолетом узнают те, кому положено, а обывателю правду знать не обязательно, и не надо устраивать игрища вокруг этого ни в сетях, ни на радио и телевидении.
    12:01
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • pietkov70
    Natulona, Ваша версия - типичные обывательские разговоры людей абсолютно несведущих в этой области.За последние 25 лет в России произошло столько терактов и катастроф,что все просто не перечислить.Вспомните только малую часть:взрывы самолётов смертницами,подрыв "невского экспресса",взрывы домов в Москве и Волгодонске,катастрофа АПЛ "Курск" и авария на Саяно-Шушенской ГРЭС и многое другое.Все факты подробно освещались прессой и руководством страны.А именно эту катастрофу решили замолчать и скрыть.Где логика?Или Вы считаете,что катастрофа "Курска" была "удобнее" Путину,а нынешняя трагедия - нет?И ещё.Ни в коем случае не хочу кощунствовать,но если бы происшедшее было терактом,это бы сплотило и консолидировало общество.А банальная авария не нового самолёта только подольёт масла в огонь противников власти.И при желании скрыть причину падения самолёта,никто бы близко не подпустил журналистов к месту трагедии и уж тем более не стали бы обнародовать информацию о 223 фрагментах тел.Теперь о главном.Взрыв на борту действительно произошёл.Это подтверждают и эксперты и свидетели пограничники.Самолёт упал после взлёта с полными баками топлива.Именно для этого он и садился в Сочи.Десятки тонн топлива естественно взорвались при ударе самолёта о воду.Что стало с телами пассажиров,находившихся в эпицентре взрыва с температурой в несколько тысяч градусов о одновременно с чудовищным давлением трудно представить.ТУ-154 имеет Т-образное расположение стабилизаторов.При рассогласованой работе закрылков произошло глубокое сваливание (неконтролируемое задирание носа вверх). Рули высоты при этом перестают работать из-за затенения набегающего потока крыльями.Именно в таком положении очевидцы видели падающий самолёт - хвостом вниз.
    12:35
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Natulona в ответ пользователю moleva(показатьскрыть)
    moleva, я к Украине никаким боком не отношусь. Только когда смотрю новости, удивляюсь их руководителям и народу.
    13:29
    28.12.2016
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  • Лев Москвин
    Нужно спешить чтобы обогнать крабов и рыб. Жаль погибших людей. А вот черные ящики давно пора дублировать передачей всех параметров полета и переговоров пилотов в режиме реального времени на ближайший диспетчерский пункт. Не понимаю в чем сложность? Вот после каждой катастрофы гадают на кофейной гуще пока ищут эти черные ящики. Конечно, это дает возможность заработать разным комментаторам, журналистам, экспертам, политикам и токшоуменам... Но ведь это не главное?
    14:23
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Серов в ответ пользователю s.mikhailoff2017(показатьскрыть)
    s.mikhailoff2017, самолеты Ту-154 уже давно не производят, многие заводы и трудовые коллективы по изготовлению узлов, агрегатов, материалов, двигателей уничтожены всевозможными изощренными способами такими деятелями как: Чубайс, Гайдар, Ельцин и их подельниками! Специалистов, которые в свое время строили гражданские самолеты и по сути должны заниматься их ремонтом, модификацией, просто нет! И сейчас мы пожинаем результаты деятельности этих негодяев. Платим за развал гражданской авиастроительной отрасли - жизнями патриотов, достойных, лучших граждан России - это доктор Лиза, хор ансамбля им. Александрова, пилотов, журналистов - слезами матерей, отцов, вдов и детей!
    14:35
    28.12.2016
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