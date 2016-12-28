Метанол стал причиной смерти 74 отравившихся "Боярышником" в Иркутске

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Судмедэкспертиза подтвердила, что большинство жертв отравления в Иркутской области погибли от метилового спирта, который содержался в "Боярышнике", сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

По ее словам, были исследованы тела всех 77 погибших.

"Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", — рассказала чиновница.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник". По последним данным Минздрава, пострадали 120 человек, 11 из них до сих пор находятся в стационарах.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны 23 человека. Накануне СК также возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, чиновницу подозревают в халатности.

В регионе действует режим ЧС. Торговля спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей, запрещена.