Метанол стал причиной смерти 74 отравившихся "Боярышником" в Иркутске

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Судмедэкспертиза подтвердила, что большинство жертв отравления в Иркутской области погибли от метилового спирта, который содержался в "Боярышнике", сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.
"Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", — рассказала чиновница.
Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник". По последним данным Минздрава, пострадали 120 человек, 11 из них до сих пор находятся в стационарах.
В рамках расследования уголовного дела были задержаны 23 человека. Накануне СК также возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, чиновницу подозревают в халатности.
В регионе действует режим ЧС. Торговля спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей, запрещена.