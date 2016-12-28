СМИ узнали об отказе системы уборки закрылков разбившегося Ту-154

02:2528.12.2016
(обновлено: 09:17 28.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Расшифровка параметрического самописца самолета Ту-154, который потерпел крушение в Черном море, показала, что нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию причин авиакатастрофы.
Издание пишет, что найденный параметрический самописец фиксирует параметры полета и работу систем самолета.
Ранее сообщалось, что были обнаружены все три черных ящика Ту-154. Первичный анализ данных бортового самописца позволил сузить перечень возможных причин крушения, рассказали в Минобороны. Однако в ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.
Тем не менее, источник "Ъ" сообщает, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях лайнера при взлете. Пилоты, пытаясь компенсировать возникший пикирующий момент, "усугубили ситуацию до критической", сильно задрав нос самолета.
Газета отмечает, что эксперты в области авиации считают неуборку закрылков "неприятным происшествием", но не катастрофой. По их мнению, такая ситуация подробно расписана в руководстве по летной эксплуатации и регулярно отрабатывается экипажами на тренажерах.
Несмотря на данные самописца, другие версии авиакатастрофы не отвергаются. Так, пишет "Коммерсант", следствие рассматривает возможность теракта, нарушения центровки при взлете и столкновения Ту-154 со стаей чаек.
Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в минувшее воскресенье. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также два федеральных чиновника.
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Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.