Суд начнет процесс в отношении фигуранта "болотного дела" Панфилова

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду начнет рассматривать дело о массовых беспорядках на Болотной площади столицы в 2012 году в отношении Максима Панфилова, находящегося в психиатрической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как ожидается, суд решит вопрос о продлении Панфилову срока нахождения в медучреждении, который истекает 7 января 2017 года.

Ранее обвиняемый находился в СИЗО, однако в конце октября суд по просьбе следствия перевел Панфилова в психиатрическую клинику для оказания помощи в стационарных условиях.

Согласно заключению экспертов, Панфилов страдает психическим заболеванием и признан невменяемым, его законным представителем в суде является мать.

По версии следствия, житель Кубани Панфилов, выпускник поварского училища, 6 мая 2012 года участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади, в ходе которых пострадали десятки человек, более 400 были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.