В Москве проводят проверку после падения девушки в мусоропровод

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Столичные следователи выясняют причины и обстоятельства падения девушки в мусоропровод северо-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Представитель столичного ГУМЧС ранее сообщил РИА Новости, что 15-летняя девушка упала в мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Фомичевой в Москве. Прибывшие на место ЧП спасатели достали девушку из мусоропровода и передали ее бригаде "скорой помощи". В свою очередь источник в экстренных службах столицы сообщил, что девушка упала в мусоропровод с седьмого этажа.

"В Москве по факту падения девочки в мусоропровод проводится доследственная проверка… В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказала Иванова.

По ее словам, вечером во вторник в мусоропроводе в одном из домов, расположенном по улице Фомичевой в Москве, житель дома обнаружил "пятнадцатилетнюю девочку с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты". Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Девушке была оказана вся необходимая помощь, в настоящее время она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, отметила Иванова.