Минобороны рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первичный анализ данных бортового самописца потерпевшего крушение Ту-154 позволил сузить перечень причин крушения, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.

Ранее стало известно, что специалисты нашли все три черных ящика Ту-154.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.