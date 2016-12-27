Крушение Ту-154, день третий: работа с "черным ящиком" начата

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поисковая операция в районе крушения самолета Ту-154 близ Сочи, начатая в воскресенье, продолжается в круглосуточном режиме. Во вторник в ней задействовано 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов, в предполагаемом районе катастрофы обследовано 100% надводной поверхности; первый бортовой самописец, поднятый с морского дна, доставлен для расшифровки в Подмосковье.

По последним данным российского военного ведомства, поисковики обнаружили в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших. Они доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан.

Прояснить причины авиакатастрофы должны помочь "черные ящики", один из которых уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России в Люберцах. При этом ФСБ уже выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста Академического ансамбля имени песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Специалисты подняли на поверхность первый черный ящик разбившегося Ту-154

Следствие устанавливает причину

Следствием установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, полет и падение воздушного судна в море, сообщила во вторник журналистам исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", — сказала Петренко.

По ее словам, за прошедшие сутки установлено место падения Ту-154. С использованием глубоководной техники проводится исследование морского дна вокруг него, с помощью плавучего крана подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец.

Петренко отметила, что детально осмотрена местность от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного корабля, выполнен подомовой и поквартирный обход для установления свидетелей авиакатастрофы.

"Потерпевшими по данному делу признано более 90 человек. Для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты РФ, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета", — заявила представитель СКР.

По ее информации, в Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы направлены неопознанные тела погибших.

Петренко также заявила, что следствие получило образцы горючего из топливозаправщика, производившего дозаправку Ту-154. По ним назначены исследования.

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Самописцы расскажут

Согласно данным Минобороны, самолет пропал с радаров примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера были обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит, в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Как сообщили в минобороны, поднятый со дна моря бортовой самописец находится в удовлетворительном состоянии, после проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется расшифровка информации.

Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Пётр Белоножко считает, что расшифровка бортовых самописцев может занять около двух недель.

"Бортовые самописцы Ту-154 не такие уж совершенные. Дело в том, что там нет маячков, которые обозначают себя — как на последних моделях уже лет 10 идут. А "Тушке" уже больше 30 лет. Результат расшифровки бортовых самописцев может быть готов через пару недель, может быть, позже. Это зависит от состояния "черных ящиков", которые на самом деле красные", — пояснил Белоножко.

"По опыту расшифровки "черных ящиков" могу сообщить, что это занимает от одного дня до нескольких лет. Все зависит от степени поврежденности пленки магнитного носителя. Даже если пленка сильно повреждена, ее можно восстановить фрагментарно. Бывает, что если не получается восстановить ее магнитным способом, то применяют спектрозональный. В условиях катастрофы Ту-154 есть все основания полагать, что все сохранилось", — заявил РИА Новости председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Он добавил, что черные ящики устанавливаются в хвостовой части самолета — наименее нагруженной при столкновении с землей или водой.

"Бортовые самописцы герметичны, они выдерживают погружение до двух километров, температурное воздействие более 1 тысячи градусов и перегрузку больше 100 единиц. То есть часть факторов воздействия на черные ящики Ту-154 просто отпадает, глубина и пожар не могли причинить им вреда, а перегрузка и механическое воздействие в хвосте вряд ли были столь велики", — отметил эксперт.

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Версии экспертов

Причиной крушения могла стать неполадка в топливной системе самолета, в том числе разрыв трубопровода или распределительного клапана, полагает бывший заместитель главкома ВВС России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.

"Я считаю, что, если двигатели отказывают, надо смотреть на топливную систему. Мог произойти разрыв трубопровода, прокладок или распределительного клапана — искать проблему нужно где-то там", — сказал генерал-полковник.

Он отметил, что версия крушения из-за попадания в двигатель самолета постороннего предмета представляется маловероятной. "Я не думаю, что причина катастрофы заключается в попадании постороннего предмета в двигатель, керосином плохим заправить самолет тоже не могли, летчики на нем были опытные, да и диверсии там тоже не было", — заключил Антошкин.

Ошибка экипажа при взлете исключена, считает Белоножко. "Не могу согласиться с предположением, что виноват экипаж Ту-154. Какая перегрузка? Он же уже взлетел, отошел на шесть километров — уже не может упасть от перегрузки. Вину экипажа я полностью отвергаю", — заявил бывший замглавкома ВВС СССР.

Все сообщения об угле тангажа и скорости Ту-154 в момент крушения в Черном море являются лишь "домыслами", определить эти параметры без расшифровки "черных ящиков" невозможно, заявил Смирнов. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что Ту-154 перед катастрофой двигался с большим углом тангажа на скорости около 510 километров в час.

"Определить ночью угол наклона самолета и его скорость не представляется возможным, человеческий глаз на это не способен, поэтому все мнения очевидцев и всевозможных источников — всего лишь домыслы, это полный вздор. Объективные данные кроются в одном месте — в самописцах, в двух "черных ящиках". Один из них фиксирует параметрию, а второй — переговоры экипажа", — сказал эксперт.

Он добавил, что даже данные с бортовых самописцев не позволят комиссии сиюминутно определить причину катастрофы, поскольку для окончательного вывода потребуется извлечь все обломки самолета со дна Черного моря и провести множество экспертиз.

"Счет идет не на дни, а на месяцы, это не первая катастрофа такого рода, и везде существует определенный порядок и регламент расследования катастроф. Нужно сначала извлечь обломки, выложить их в закрытом помещении в конфигурации исправного самолета, провести их химические и физические анализы", — отметил Смирнов.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.

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К аэропорту претензий нет

Во вторник председатель государственной комиссии, созданной для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета, глава министерства транспорта РФ Максим Соколов заявил, что "будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива", но "сейчас какие-либо выводы или информацию, которая повлияла бы на эти выводы, делать преждевременно".

По его словам, структуры, в авиапарке которых находятся самолеты Тy-154, должны сами принимать решения об их дополнительной технической проверке после авиакатастрофы над Черным морем, Минтранс не может принимать решения о приостановке эксплуатации самолетов этого типа, так как они не используются в гражданской авиации.

Соколов проинформировал журналистов, что к аэропорту претензий в связи с катастрофой Ту-154 нет. "Аэропорт "Адлер" находится под постоянным контролем Ространснадзора как гражданский аэропорт Росавиации, и каких-либо претензий к нему, к его работе нет и не было", — сказал он.

Председатель госкомиссии отметил, что версия террористического акта на борту Ту-154 не рассматривается как основная.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154

Новые находки

"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сообщило во вторник Минобороны. Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан.

По информации военного ведомства, полученной РИА Новости во вторник, ночью на удалении 1,7 тысячи метров от берега на глубине около 30 метров обнаружены пять фрагментов самолета — несколько частей фюзеляжа, обломки двигателей, различные механизмы и агрегаты. Они доставлены на берег и переданы следственным органам.

Позже военное ведомство сообщило, что подводными аппаратами на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета". Среди них — двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета.

Беспрерывный поиск с наращиванием сил

Минобороны отметило, что продолжается наращивание группировки сил и средств поисковой операции, в которой в настоящее время задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катеры. Кроме того, приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.

"Два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества спущены на воду и сейчас буксируются в основной район поиска. Их главная задача — детальная разведка участка дна размером 1 на 3 километра по направлению предполагаемого разброса обломков. Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов", — сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

Водолазы МЧС России совершили во вторник более 70 погружений и подняли крупные обломки фюзеляжа с места крушения Ту-154, поисковые работы в акватории Черного моря не останавливаются ни на минуту, несмотря на ухудшение погодных условий.

Водолазы и подводные аппараты обследовали с начала поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море уже свыше 30% поверхности дна в предполагаемом районе катастрофы, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах.

Авиацией и плавсредствами за сутки обследовано почти 115 квадратных километров акватории. Кроме того, наземные группы проверили еще 80 километров береговой линии.

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Памяти погибших

Руководство Минобороны России во вторник почтило память жертв крушения самолета Ту-154 минутой молчания. "Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооруженных сил, нашей культуры, и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в больших и крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях", — сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник перед началом селекторного совещания в военном ведомстве.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова", — добавил Шойгу.

Он отметил, что именем погибшего руководителя ансамбля Валерия Халилова названо одно из российских военно-музыкальных училищ. "Халилов — это человек-легенда, это человек, который внес огромный вклад в восстановление нашей оркестровой службы… Под его руководством проходило огромное количество культурных мероприятий, как в Вооруженных силах, так и субъектах РФ. Мы сделаем все, чтобы традиции, заложенные им, были продолжены", — сказал глава военного ведомства.

Шойгу также заявил, что гуманитарная помощь, которую Доктор Лиза хотела передать медучреждениям Алеппо, уже доставлена на авиабазу Хмеймим. По его словам, Минобороны России приняло решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных заведений в Москве.

Министерство культуры РФ сообщило во вторник, что увековечит память жертв крушения самолета Ту-154, присвоив Кадетскому музыкальному корпусу Московского государственного института культуры в Химках имя основателя коллектива Александра Александрова. По данным ведомства, в авиакатастрофе погибли 14 выпускников химкинского института.