Крушение Ту-154, день третий: работа с "черным ящиком" начата

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поисковая операция в районе крушения самолета Ту-154 близ Сочи, начатая в воскресенье, продолжается в круглосуточном режиме. Во вторник в ней задействовано 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов, в предполагаемом районе катастрофы обследовано 100% надводной поверхности; первый бортовой самописец, поднятый с морского дна, доставлен для расшифровки в Подмосковье.
Прояснить причины авиакатастрофы должны помочь "черные ящики", один из которых уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России в Люберцах. При этом ФСБ уже выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста Академического ансамбля имени песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Следствие устанавливает причину
Следствием установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, полет и падение воздушного судна в море, сообщила во вторник журналистам исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", — сказала Петренко.
Петренко отметила, что детально осмотрена местность от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного корабля, выполнен подомовой и поквартирный обход для установления свидетелей авиакатастрофы.
По ее информации, в Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы направлены неопознанные тела погибших.
Петренко также заявила, что следствие получило образцы горючего из топливозаправщика, производившего дозаправку Ту-154. По ним назначены исследования.
Самописцы расскажут
Согласно данным Минобороны, самолет пропал с радаров примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера были обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит, в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Пётр Белоножко считает, что расшифровка бортовых самописцев может занять около двух недель.
"Бортовые самописцы Ту-154 не такие уж совершенные. Дело в том, что там нет маячков, которые обозначают себя — как на последних моделях уже лет 10 идут. А "Тушке" уже больше 30 лет. Результат расшифровки бортовых самописцев может быть готов через пару недель, может быть, позже. Это зависит от состояния "черных ящиков", которые на самом деле красные", — пояснил Белоножко.
Он добавил, что черные ящики устанавливаются в хвостовой части самолета — наименее нагруженной при столкновении с землей или водой.
"Бортовые самописцы герметичны, они выдерживают погружение до двух километров, температурное воздействие более 1 тысячи градусов и перегрузку больше 100 единиц. То есть часть факторов воздействия на черные ящики Ту-154 просто отпадает, глубина и пожар не могли причинить им вреда, а перегрузка и механическое воздействие в хвосте вряд ли были столь велики", — отметил эксперт.
Версии экспертов
Причиной крушения могла стать неполадка в топливной системе самолета, в том числе разрыв трубопровода или распределительного клапана, полагает бывший заместитель главкома ВВС России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.
Он отметил, что версия крушения из-за попадания в двигатель самолета постороннего предмета представляется маловероятной. "Я не думаю, что причина катастрофы заключается в попадании постороннего предмета в двигатель, керосином плохим заправить самолет тоже не могли, летчики на нем были опытные, да и диверсии там тоже не было", — заключил Антошкин.
Все сообщения об угле тангажа и скорости Ту-154 в момент крушения в Черном море являются лишь "домыслами", определить эти параметры без расшифровки "черных ящиков" невозможно, заявил Смирнов. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что Ту-154 перед катастрофой двигался с большим углом тангажа на скорости около 510 километров в час.
Он добавил, что даже данные с бортовых самописцев не позволят комиссии сиюминутно определить причину катастрофы, поскольку для окончательного вывода потребуется извлечь все обломки самолета со дна Черного моря и провести множество экспертиз.
По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.
К аэропорту претензий нет
Во вторник председатель государственной комиссии, созданной для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета, глава министерства транспорта РФ Максим Соколов заявил, что "будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива", но "сейчас какие-либо выводы или информацию, которая повлияла бы на эти выводы, делать преждевременно".
Соколов проинформировал журналистов, что к аэропорту претензий в связи с катастрофой Ту-154 нет. "Аэропорт "Адлер" находится под постоянным контролем Ространснадзора как гражданский аэропорт Росавиации, и каких-либо претензий к нему, к его работе нет и не было", — сказал он.
Председатель госкомиссии отметил, что версия террористического акта на борту Ту-154 не рассматривается как основная.
Новые находки
"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сообщило во вторник Минобороны. Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан.
Позже военное ведомство сообщило, что подводными аппаратами на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета". Среди них — двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета.
Беспрерывный поиск с наращиванием сил
Минобороны отметило, что продолжается наращивание группировки сил и средств поисковой операции, в которой в настоящее время задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катеры. Кроме того, приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.
Водолазы МЧС России совершили во вторник более 70 погружений и подняли крупные обломки фюзеляжа с места крушения Ту-154, поисковые работы в акватории Черного моря не останавливаются ни на минуту, несмотря на ухудшение погодных условий.
Авиацией и плавсредствами за сутки обследовано почти 115 квадратных километров акватории. Кроме того, наземные группы проверили еще 80 километров береговой линии.
Памяти погибших
Руководство Минобороны России во вторник почтило память жертв крушения самолета Ту-154 минутой молчания. "Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооруженных сил, нашей культуры, и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в больших и крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях", — сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник перед началом селекторного совещания в военном ведомстве.
Он отметил, что именем погибшего руководителя ансамбля Валерия Халилова названо одно из российских военно-музыкальных училищ. "Халилов — это человек-легенда, это человек, который внес огромный вклад в восстановление нашей оркестровой службы… Под его руководством проходило огромное количество культурных мероприятий, как в Вооруженных силах, так и субъектах РФ. Мы сделаем все, чтобы традиции, заложенные им, были продолжены", — сказал глава военного ведомства.
Министерство культуры РФ сообщило во вторник, что увековечит память жертв крушения самолета Ту-154, присвоив Кадетскому музыкальному корпусу Московского государственного института культуры в Химках имя основателя коллектива Александра Александрова. По данным ведомства, в авиакатастрофе погибли 14 выпускников химкинского института.