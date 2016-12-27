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Происшествия

Источник рассказал, что найдены все черные ящики Ту-154

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (157)
20:2227.12.2016
(обновлено: 21:08 27.12.2016)
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Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Установлено местоположение речевого и вспомогательного параметрического бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета Ту-154, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Эксперт рассказал о сроках расшифровки черных ящиков Ту-154
"Но их не поднимали, достали только основной", — уточнил собеседник агентства.

Основной черный ящик самолета уже доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах, специалисты приступили к его расшифровке.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

© Ruptly
Специалисты подняли на поверхность первый черный ящик разбившегося Ту-154

 Обломки лайнера обнаружили на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их числе рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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Происшествия
Обсуждение
2 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ergakov Vladimir
    "О Боже, язык твой - враг наш!" или - "Чёрт голову сломает над тем, что написано".
    Цитирую начало новостного сообщения (1-й и 2-й абзацы): "Установлено местоположение речевого и вспомогательного параметрического бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета Ту-154, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
    "Но их не поднимали, достали только основной", — уточнил собеседник агентства".
    Из вышенаписанного текста буквально следует, что:
    - упоминаемые в 1-м абзаце два самописца не являются основными; кроме того, они ещё не подняты на поверхность моря;
    - из 2-го абзаца следует, что есть ещё и третий самописец, основной, который уже подняли, - его-то и доставили в Москву.
    Правда, при этом не уточняется, какой именно самописец ("чёрный ящик") - параметрический или речевой.
    00:56
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Лёха Кон
    Господа, читайте пожалуйста, что пишите - взрослым людям заметно как третьеклассник собрался написать лживое сочинение.
    22:12
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ergakov Vladimir
    "О Боже, язык твой - враг наш!" или - "Чёрт голову сломает над тем, что написано".
    Цитирую начало новостного сообщения (1-й и 2-й абзацы): "Установлено местоположение речевого и вспомогательного параметрического бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета Ту-154, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
    "Но их не поднимали, достали только основной", — уточнил собеседник агентства".
    Из вышенаписанного текста буквально следует, что:
    - упоминаемые в 1-м абзаце два самописца не являются основными; кроме того, они ещё не подняты на поверхность моря;
    - из 2-го абзаца следует, что есть ещё и третий самописец, основной, который уже подняли, - его-то и доставили в Москву.
    Правда, при этом не уточняется, какой именно самописец ("чёрный ящик") - параметрический или речевой.
    00:56
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ergakov Vladimir в ответ пользователю Лёха Кон(показатьскрыть)
    Лёха Кон, важная реплика!
    Насчёт истинности или лживости судить не берусь. Время покажет.
    А вот относительно косноязычия и туманности формулировок - подписываюсь обеими руками!
    00:58
    28.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Лёха Кон в ответ пользователю Ergakov Vladimir(показатьскрыть)
    Ergakov Vladimir, уважаемый, вы вроде не глупый человек, и без сомнения опытный - когда молодые люди взахлёб врут, то это именно так выглядит
    08:19
    28.12.2016
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  • Ergakov Vladimir в ответ пользователю Лёха Кон(показатьскрыть)
    Лёха Кон, что-то вы акцент на возраст делаете. Это я не о себе, а о вашем высказывании "когда молодые люди взахлёб врут". )))
    А по-моему, дело не в возрасте, а в профессионализме. Сколько раз по жизни сталкивался и с молодёжью, отличавшейся высочайшим профессионализмом, и, увы, с немолодыми уже людьми, которые в силу разных причин так и не изжили в себе пофигистский подход к служебным обязанностям.
    Каждый должен делать своё дело умеючи (!). И уж тем более - отвечать за свои слова, которые он формулирует для СМИ.
    14:09
    28.12.2016
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