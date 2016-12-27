Источник рассказал, что найдены все черные ящики Ту-154

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Установлено местоположение речевого и вспомогательного параметрического бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета Ту-154, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"Но их не поднимали, достали только основной", — уточнил собеседник агентства.

Основной черный ящик самолета уже доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах, специалисты приступили к его расшифровке.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Специалисты подняли на поверхность первый черный ящик разбившегося Ту-154

Обломки лайнера обнаружили на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их числе рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.