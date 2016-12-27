В Минтрансе рассказали о поиске обломков рухнувшего Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самолет Ту-154, разбившийся в Сочи, распался на несколько фрагментов; говорить о том, что есть некая основная часть, невозможно, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

"Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным", — сказал Соколов.

Он отметил, что есть несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета.

"Основная зона была, и мы по ней сейчас работаем, там именно сконцентрировано большое количество судов… И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 метров", — добавил Соколов.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>