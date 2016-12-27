В Минтрансе рассказали о поиске обломков рухнувшего Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самолет Ту-154, разбившийся в Сочи, распался на несколько фрагментов; говорить о том, что есть некая основная часть, невозможно, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Он отметил, что есть несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета.
"Основная зона была, и мы по ней сейчас работаем, там именно сконцентрировано большое количество судов… И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 метров", — добавил Соколов.
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