Экс-замглавы УМВД Костромской области поместили под домашний арест

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Суд изменил на домашний арест содержание под стражей бывшего заместителя начальника управления МВД Костромской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий, которые выразились в пользовании служебным автотранспортом в личных целях, сообщило во вторник РИА Новости региональное управление СК РФ.

Следствие в конце сентября объявило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления МВД России по Костромской области по статье УК "превышение должностных полномочий". Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Суд избрал экс-замначальника меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, затем содержание под стражей продлили еще на месяц.

"В настоящее время выполнены основные следственные действия. По ходатайству следователя мера пресечения обвиняемому… изменена на домашний арест. Причиненный ущерб обвиняемым полностью возмещен. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", — говорится в ответе следствия на запрос РИА Новости.

Как ранее сообщал СК, в 2013 и 2015 годах экс-замначальника, "действуя из корыстной и иной личной заинтересованности", незаконно использовал принадлежащий УМВД Костромской области автотранспорт в личных целях — при строительстве собственного дома. Таких фактов было выявлено три.

По данным местных СМИ, обвиняемый издавал распоряжение о командировке для "обмена опытом" в Волгоградскую область служебного КамАЗа, двух водителей-полицейских и машины сопровождения ГИБДД — и тоже с двумя автоинспекторами. На самом деле, как сообщали СМИ со ссылкой на источники в следствии, в грузовиках везли лес из Кадыйского и Шарьинского районов, а обратно — цемент для строительства дома экс-замначальника.