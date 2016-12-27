Экс-замглавы УМВД Костромской области поместили под домашний арест

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Суд изменил на домашний арест содержание под стражей бывшего заместителя начальника управления МВД Костромской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий, которые выразились в пользовании служебным автотранспортом в личных целях, сообщило во вторник РИА Новости региональное управление СК РФ.
"В настоящее время выполнены основные следственные действия. По ходатайству следователя мера пресечения обвиняемому… изменена на домашний арест. Причиненный ущерб обвиняемым полностью возмещен. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", — говорится в ответе следствия на запрос РИА Новости.
По данным местных СМИ, обвиняемый издавал распоряжение о командировке для "обмена опытом" в Волгоградскую область служебного КамАЗа, двух водителей-полицейских и машины сопровождения ГИБДД — и тоже с двумя автоинспекторами. На самом деле, как сообщали СМИ со ссылкой на источники в следствии, в грузовиках везли лес из Кадыйского и Шарьинского районов, а обратно — цемент для строительства дома экс-замначальника.