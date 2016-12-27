Полиция задержала подозреваемого в убийстве, которого СМИ считали генералом

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве ранее судимого Андрея Волкова, который служил милиционером отдела вневедомственной охраны до увольнения 11 лет назад, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее МВД России опровергло сообщения СМИ о задержании якобы генерал-майора Андрея Волкова по подозрению в убийстве. Издания указывали, что он является бывшим замглавы ГУВД по Московской области. В МВД уточнили, что указанное в СМИ лицо никогда не занимало эту должность.

"Одновременно сообщаем, что сегодня полицейскими по подозрению в совершении убийства в ходе распития спиртных напитков задержан ранее судимый 56-летний Андрей Волков. Ранее он проходил службу в должности милиционера отдела вневедомственной охраны при УВД по Сергиево-Посадскому району. Был уволен из ОВД еще в 2005 году", — сказала Волк.