Глава Минтранса рассказал о доставленном в Москву черном ящике Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самописец с потерпевшего крушение Ту-154, доставленный в Москву, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
Глава Минтранса добавил, что информация с самописца будет очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии.
Также Соколов подтвердил, что в ходе спасательной операции были обнаружены фрагменты самолёта — фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.
Кроме того, министр напомнил, что теракт не входит в число основных версий крушения. Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.