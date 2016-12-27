Глава Минтранса рассказал о доставленном в Москву черном ящике Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самописец с потерпевшего крушение Ту-154, доставленный в Москву, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

"Специалисты уже приступают к расшифровке записи накопителя информации", — сказал он.

Глава Минтранса добавил, что информация с самописца будет очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии.

Также Соколов подтвердил, что в ходе спасательной операции были обнаружены фрагменты самолёта — фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.

"Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным", — сказал Соколов.

Кроме того, министр напомнил, что теракт не входит в число основных версий крушения. Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.