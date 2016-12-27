Американский комментатор извинился за свои высказывания о крушении Ту-154

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Американский комментатор и политический функционер Хуссам Айлуш извинился за некорректные высказывания о катастрофе Ту-154, которые он позволил себе в социальных сетях.

Айлуш является членом исполнительного совета отделения Демократической партии в Калифорнии и директором лос-анджелесского отделения Совета по американо-исламским отношениям. Он регулярно выступает в американских СМИ в качестве комментатора по вопросам политики, прав человека и отношений между религиями.

В понедельник Айлуш написал в своем Twitter: "Я опечален относительно потерпевшего катастрофу российского военного самолета. Ту-154 мог вместить до 180 военных вместо 92!".

Позднее он извинился в сети Facebook. "Я сожалею, что не смог преодолеть гнев и эмоции относительно трагической ситуации в Сирии. Я не стыжусь признать свою ошибку. Мой твит был ошибкой, и я искренне извиняюсь перед теми, кого он задел, особенно перед семьями и близкими ни в чем не повинных людей, которые погибли в катастрофе", — написал Айлуш.

Вместе с тем, он дал понять, что извиняется лишь потому, что узнал, что на Ту-154 были не только военнослужащие России. "Когда я узнал, что среди жертв было много людей, не принимавших участия в боевых действиях, я очень расстроился, а потом удалил и дезавуировал свою запись в Twitter (оставляю ее здесь для пояснения)", — написал Айлуш.

При этом как в оригинальных записях в Twitter, так и в записи с извинениями Айлуш высказал ряд нападок в адрес России относительно ее действий в Сирии.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.