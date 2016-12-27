Водолазы спускались под воду с начала поисков упавшего Ту-154 более ста раз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Водолазы МЧС совершили более 100 спусков под воду с момента начала поисков в районе падения самолета Ту-154 под Сочи, сообщил РИА Новости во вторник представитель Южного регионального центра МЧС.

"От МЧС в поисках задействованы 419 человек, 74 единицы техники, вертолеты МЧС Ка-32 и Ми-8 совершили сегодня 2 вылета, всего с начала поисковой деятельности в районе падения самолета было совершено 12 вылетов. В районе поисков работают 74 водолаза, с момента начала операции совершено 104 спуска под воду, за сегодня – 32 спуска", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от МЧС к поискам привлечено 16 морских судов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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