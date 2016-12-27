США
27.1227 декабря17:52МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Водолазы спускались под воду с начала поисков упавшего Ту-154 более ста раз

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (120)
16:4027.12.2016
(обновлено: 16:45 27.12.2016)
01620
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Водолазы МЧС совершили более 100 спусков под воду с момента начала поисков в районе падения самолета Ту-154 под Сочи, сообщил РИА Новости во вторник представитель Южного регионального центра МЧС.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Соколов рассказал, кто должен принимать решения о проверке Ту-154
"От МЧС в поисках задействованы 419 человек, 74 единицы техники, вертолеты МЧС Ка-32 и Ми-8 совершили сегодня 2 вылета, всего с начала поисковой деятельности в районе падения самолета было совершено 12 вылетов. В районе поисков работают 74 водолаза, с момента начала операции совершено 104 спуска под воду, за сегодня – 32 спуска", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от МЧС к поискам привлечено 16 морских судов.

Поисковые работы в акватории Черного моря
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
/

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Соколов: версия теракта на борту Ту-154 не рассматривается как основная
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

© Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолета Ту-154 в Сочи
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.