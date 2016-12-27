Соколов рассказал, кто должен принимать решения о проверке Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Структуры, эксплуатирующие самолеты Тy-154, должны сами принимать решения об их дополнительной технической проверке после авиакатастрофы над Черным морем, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

"Те ведомства, в которых находятся самолеты такого типа, это ограниченный тип Ту-154Б-2, и должны принять такие решения", — сказал Соколов, отвечая на вопрос, нужно ли перепроверять суда СЛО "Россия" после авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.