Соколов: говорить о запрете эксплуатации Ту-154 нецелесообразно

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Говорить о запрете эксплуатации самолетов типа Ту-154, которые используются в гражданской авиации, после авиакатастрофы в районе Сочи нецелесообразно, сообщил журналистам во вторник глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"По линии тех самолетов, которые эксплуатируются в гражданской авиации, а это Ту-154М, говорить об этом нецелесообразно", — сказал Соколов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.