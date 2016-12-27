Глава Минприроды назвал убийц медведя в Якутии негодяями

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр природных ресурсов России Сергей Донской сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России по факту жестокого обращения с животными после расправы над медведем в Якутии.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как медведя давят двумя грузовиками. Действия, предположительно, происходят в Якутии. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Сообщалось, что свою проверку по данному инциденту ведет якутская полиция.

"Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь — это не краснокнижное животное, но такая расправа — иначе не назовешь — от этого не перестает быть уголовным преступлением" — написал он на своей странице в Facebook.

Он также сообщил о намерении обратиться в прокуратуру. "Сегодня мы обратимся в Генеральную прокуратуру по факту жестокого обращения с животным. За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки!" — отметил Донской.