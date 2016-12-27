Суд в Крыму обязал хакера из Москвы выплатить 30 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Центральный районный суд Симферополя вынес приговор хакеру, который причинил двум крымским мобильным операторам ущерб на сумму 30 миллионов рублей, сообщает крымская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, речь идет о 23-летнем жителе Москвы.

Суд признал мужчину виновным в причинении имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, причинившем особо крупный ущерб.

"Установлено, что осужденный с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонного оператора, искусственно увеличивая объем международного трафика и, соответственно, задолженность перед транзитным оператором. В результате ГУП РК "Крымтелеком" и ООО "Севтелекомсвязь" причинен ущерб на общую сумму свыше 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Виновному дали два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, с него взыскан причиненный мобильным операторам ущерб, взыскание обращено и на арестованное имущество осужденного на 4 миллиона рублей.

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