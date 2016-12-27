Глава Якутии примет меры по отношению к виновникам, задавившим медведя
16:0127.12.2016
(обновлено: 16:06 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов заявил, что власти региона разберутся и примут меры в связи вопиющей жестокостью по отношению к медведю.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как медведя давят двумя грузовиками. Действия, предположительно, происходят в Якутии. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Сообщалось, что свою проверку по убийству животного ведет якутская полиция.
"Мы обязательно разберемся, обязательно примем меры. Такие вещи у нас не приняты", — сказал Борисов журналистам.