Глава Якутии примет меры по отношению к виновникам, задавившим медведя

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов заявил, что власти региона разберутся и примут меры в связи вопиющей жестокостью по отношению к медведю.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как медведя давят двумя грузовиками. Действия, предположительно, происходят в Якутии. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Сообщалось, что свою проверку по убийству животного ведет якутская полиция.

"Мы обязательно разберемся, обязательно примем меры. Такие вещи у нас не приняты", — сказал Борисов журналистам.