СК прекратил дело против экс-губернатора Воронежской области и его зама

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Следствие прекратило из-за истечения срока давности уголовное преследование обвиняемого в превышении должностных полномочий экс-губернатора региона Владимира Кулакова и его заместителя, сообщает региональное управление СК РФ.

Следственные органы предъявили обвинение Кулакову и его бывшему первому заместителю Сергею Наумову по статье "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий". По заявлению следствия, губернатор и его заместитель участвовали в 2003-2004 годах в схеме с бюджетным кредитованием структур ныне признанного банкротом ГУП "Воронежинвест". Как отмечает СК, в результате бремя погашения задолженности ГУПа было переложено на бюджеты шести районов области, которые оказались суммарно должны региональной казне порядка 940 миллионов рублей. Сам Кулаков в беседе с РИА Новости назвал дело сфальсифицированным.

По данным СК, объем уголовного дела составил 99 томов, допрошено было свыше 100 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, в ходе производства которых изъяты документы объемом свыше 15 000 листов, содержащие информацию, "имеющую доказательственное значение по уголовному делу", проведены семь "сложных судебных финансово-аналитических экспертиз".

"Проведенным расследованием вина Кулакова В.Г. и Наумова С.М. в совершении указанного преступления является полностью доказанной", — отмечает следствие. По его информации, длительный срок расследования дела обусловлен "затягиванием процедуры ознакомления с материалами уголовного дела со стороны обвиняемых и их защитников". Как сообщает СК, в течение последних двух лет "орган предварительного следствия был вынужден неоднократно обращаться в судебные инстанции с ходатайствами об ограничении срока ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами данного дела". По данным СУ СК, лишь последнее из ходатайств было удовлетворено.

"Ввиду длительных сроков ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела срок давности привлечения указанных лиц к уголовной ответственности в ходе предварительного следствия истек", — информирует региональное следственное управление. В декабре в орган следствия от обвиняемых Кулакова и Наумова поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности их привлечения к уголовной ответственности.

"Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает необходимость прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемых в случае истечения сроков давности привлечения их к уголовной ответственности при отсутствии возражений указанных лиц с принятием указанного процессуального решения", — констатирует следствие, отмечая, что прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является нереабилитирующим основанием.

Кулаков руководил Воронежской областью с 2000 по 2009 годы, побеждая на губернаторских выборах. С марта 2009 по ноябрь 2011 года — член Совета Федерации.