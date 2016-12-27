Соколов: версия теракта на борту Ту-154 не рассматривается как основная

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Версия теракта на борту Ту-154 не рассматривается как основная, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета", — сказал Соколов журналистам.

"Сейчас каких-либо выводов или информацию, которая бы повлияла на эти выводы, делать преждевременно и выдавать ее", — сказал Соколов, отвечая на вопрос, обнаружены ли следы взрыва на обломках самолета и произведена ли проверка качества топлива.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.