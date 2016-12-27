В Туле проверяют видео, на котором школьница оскорбляет пожилого мужчину

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Полиция в Тульской области выясняет происхождение опубликованного в интернете видео, на котором девушка-подросток оскорбляет пожилого человека, судя по всему, своего дедушку, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

"Кто бы что ни написал, но на самом деле видео могло быть сделано где угодно и даже в другом государстве", — отметил Ярцев.

Во вторник ряд СМИ опубликовали видео, на котором девушка-подросток оскорбляет старика. Она обращается к нему на повышенных тонах, выкрикивая оскорбления и пару раз толкает, снимая происходящее на камеру телефона. СМИ утверждают, что девушке 13 лет, она учится в одной из тульских школ.