На видео из Якутии, где давят медведя, запечатлены местные жители

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Якутская полиция установила, что на видео с жестокой расправой над медведем запечатлены местные жители, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в интернете появилась запись, на которой видно, как два грузовика давят животное. Действие, предположительно, происходит в Якутии. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Сообщалось, что проверку по убийству медведя ведет местная полиция.

Как отметила Волк, МВД Якутии сейчас устанавливает виновных, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку проводят региональное управление Следственного комитета и министерство охраны природы республики.

Глава Минприроды России Сергей Донской назвал убийц медведя негодяями и пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы они получили реальные сроки.

Статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" предусматривает до двух лет лишения свободы. Зоозащитники требуют ужесточить эту статью уголовного кодекса. Массовые пикеты в поддержку этой идеи прошли в разных городах России после огласки истории с жестокими убийствами домашних животных в Хабаровске. По данным следствия, летом этого года две 17-летние девушки убили не менее 15 собак, кошек и голубей.