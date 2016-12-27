ВС отменил приговор жителю Крыма, осужденному за участие в "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник отменил приговор жителю Крыма, осужденному к семи годам заключения за участие в запрещенной в России религиозной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор суда в отношении Зейтуллаева отметить и отправить на новое рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд ", — огласил решение судья Александр Замашнюк.

Приговор трем его соучастникам, получившим по пять лет, вступил в силу. Таким образом, суд удовлетворил протест прокурора, который настаивал на пересмотре дела, чтобы ужесточить ему наказание. По мнению представителя гособвинения, осужденный Руслан Зейтуллаев был не рядовым участником ячейки, а ее организатором.

По версии обвинения, осужденные "вели скрытую пропагандистскую работу среди населения путем бесед и распространения литературы". Как указал прокурор, Зейтуллаев был своего рода учителем и проводил беседы, где обсуждалась тактика действий, а также давал советы, как вести себя на допросе в случае задержания.

В свою очередь адвокаты заявили в суде, что уголовное дело построено на оговоре, и у следствия нет доказательств. "Подсудимые вели активный образ жизни — собирались и обсуждали политические события, никакого криминала в этом не было",- сказал один из защитников.

Северо-Кавказский окружной военный суд в сентябре вынес приговор четверым жителям Крыма за участие в запрещенной в РФ религиозной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно этому приговору, Руслан Зейтуллаев получил семь лет заключения, а Феррат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Юрий Примов — по пять лет лишения свободы. Им были предъявлены обвинения по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в ней".

Партия исламского освобождения ("Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.

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