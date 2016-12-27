В Минобороны рассказали о состоянии бортового самописца Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Основной бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 доставлен в ЦНИИ ВВС в Люберцах, говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что контейнер самописца находится в удовлетворительном состоянии. "После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка", — добавили в ведомстве.

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром.

По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Основными рабочими версиями причин крушения Ту-154 являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. В ФСБ отметили, что не нашли признаков теракта на борту.

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