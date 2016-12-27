МАК пока не привлекали к расшифровке "черных ящиков" Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не привлекались к расшифровке бортовых самописцев разбившегося самолета Ту-154, сообщил РИА Новости представитель МАК.

Ранее источник сообщал, что первый "черный ящик" потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 поднят на поверхность.

"Пока (специалисты — ред.) не привлекались. Если Минобороны пожелает нас привлечь к расследованию, мы, конечно же, окажем всяческое содействие", — заявил представитель комитета.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".