Стрелок, взявший в заложники женщину на западе Москвы, покончил с собой

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Мужчина, обстрелявший полицейских и запершийся в квартире на западе Москвы, покончил с собой; находившаяся с ним женщина освобождена, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в грабеже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В результате пострадали пять человек — трое оперативников и сотрудники ГБУ "Жилищник". После этого стрелок скрылся в соседней квартире, взяв в заложники женщину.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, штурм квартиры не начинался.

Представитель СК не уточнила детали случившегося. По словам Ивановой, угрозы для жизни женщины нет.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "захват заложников".