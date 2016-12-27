Житель Хабаровска осужден за попытку присоединиться к террористам в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Житель Хабаровска, который намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях в рядах террористов, приговорен к 2,5 годам колонии, сообщает во вторник управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю.

"В городе Хабаровске на выездном заседании Приволжского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина России, проживавшего в краевой столице. Он признан виновным в совершении преступления… "покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году осуждённый познакомился с мужчиной, который являлся приверженцем радикальных взглядов. Через некоторое время под влиянием своего нового знакомого он решил выехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях в рядах международной террористической организации. При этом, отмечает ведомство, он "осознавал общественную опасность и противоправный характер своего поступка", однако дал добровольное согласие на выезд за пределы России.

В апреле молодой человек купил авиабилеты и вылетел в Москву, чтобы оттуда добраться до Стамбула. Однако в "Шереметьево" он был остановлен сменой пограничного контроля. Опасаясь задержания, хабаровчанин скрылся. Через некоторое время он вернулся в Хабаровск, где был задержан краевыми сотрудниками ФСБ.

"Суд приговорил гражданина России к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщает ведомство.

Вербовщик осуждённого в настоящее время находится в международном розыске. "В отношении него следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", — добавляет УФСБ.