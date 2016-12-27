Двенадцать тел погибших обнаружили на месте крушения Ту-154

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сказано в релизе.

Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан, отмечает военное ведомство.