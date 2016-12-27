Двенадцать тел погибших обнаружили на месте крушения Ту-154

09:3027.12.2016
(обновлено: 09:41 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сказано в релизе.
Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан, отмечает военное ведомство.
Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.