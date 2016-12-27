Ъ: очевидец рассказал подробности крушения Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который стал свидетелем крушения Ту-154, рассказал, что перед катастрофой самолет летел на небольшой скорости с "неестественно задранным вверх носом". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Пограничник находился на катере в Черном море. По его словам, самолет, вместо того чтобы набирать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собираясь сесть, и в следующее мгновение задел поверхность воды хвостом, который при ударе отвалился. Ту-154 был похож на "мотоцикл, поставленный водителем на заднее колесо", добавил очевидец.

Утром в воскресенье военный самолет Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море рядом с Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля имени Александрова, тележурналисты и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Среди основных версий трагедии в ФСБ назвали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Признаков теракта силовики пока не нашли.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>