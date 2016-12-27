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Происшествия

Ъ: очевидец рассказал подробности крушения Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (470)
08:4827.12.2016
(обновлено: 10:11 27.12.2016)
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Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который стал свидетелем крушения Ту-154, рассказал, что перед катастрофой самолет летел на небольшой скорости с "неестественно задранным вверх носом". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На месте крушения нашли хвостовую часть Ту-154 с фрагментами двигателя

Пограничник находился на катере в Черном море. По его словам, самолет, вместо того чтобы набирать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собираясь сесть, и в следующее мгновение задел поверхность воды хвостом, который при ударе отвалился. Ту-154 был похож на "мотоцикл, поставленный водителем на заднее колесо", добавил очевидец.

Утром в воскресенье военный самолет Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море рядом с Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля имени Александрова, тележурналисты и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Среди основных версий трагедии в ФСБ назвали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Признаков теракта силовики пока не нашли.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Памяти погибших
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Происшествия
Обсуждение
156 пользователей оставили 295 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • vinni-puh0891
    Я не верю в ошибку пилота
    И не верю в технический сбой -
    Через восемь минут после взлёта
    Борт упал и исчез под водой.
    Нет, не верю, душа это знает -
    Не случайно, не просто, не вдруг
    Чьи-то жизни порой обрывают,
    Замыкая в очерченный круг...
    Не поможет уже доктор Лиза
    Никому из несчастных детей,
    Не расскажут теперь журналисты,
    Что скрывает война от людей.
    И не грянет опять дружным хором
    "Марш славянки" военный ансамбль...
    Вижу только, как мерзкая свора
    В соцсетях завывает опять...
    09:17
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ник. Ник.
    Свидетелю надо иметь ввиду, что 25 декабря в 5.30 час. в Сочи - ночная тьма. В небе НИЧЕГО не видно.
    Астрономические сумерки наступают лишь в 6.09 час.
    Навигационные сумерки - 6.44 час.
    Рассвет - 7.20 час.
    Восход - 7.53 час.
    09:47
    27.12.2016
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