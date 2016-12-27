На западе Москвы при задержании злоумышленника ранены трое полицейских

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Трое полицейских получили ранения в ходе задержания подозреваемого в грабеже на западе Москвы, сообщается во вторник на сайте столичного ГУМВД.

"Сегодня около 01.30 на Ельнинской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при задержании подозреваемого в совершении грабежа последний оказал вооруженное сопротивление. В результате чего, по предварительной информации, трое полицейских получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время преступник укрылся в одной из квартир.