Семьи москвичей, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, имевших место жительства в Москве, выплатят по одному миллиону рублей, соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

"Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы: выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Красно­дарском крае 25 декабря 2016 году, имевших место жительства в городе Москве, в размере 1 миллиона рублей (на каждого погибшего)", — говорится в тексте документа.

Кроме того, Собянин распорядился возместить родственникам погибших, имевших место жительства в Москве, расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших.

Ранее Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с крушением Ту-154. Он также отметил, что город окажет всю необходимую психологическую и материальную помощь семьям погибших москвичей.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.