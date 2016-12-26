В Москве избили прохожего, открывшего номер неправильно припаркованного BMW

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Столичная полиция проводит доследственную проверку по факту жестокого избиения москвича, пытавшегося снять картонку, которая закрывала номер припаркованного в неположенном месте автомобиля BMW, сообщила РИА Новости адвокат пострадавшего Илона Цилюрик.

"Человек шел домой (по улице Малая Бронная). На проезжей части, в неположенном месте, стояли автомобили, у BMW был закрыт номер. Он наклонился, хотел снять картонку, закрывающую номер, и, не успев ее снять, сразу получил (удар) по затылку. Его сразу начали избивать, по словам свидетелей, около четырех человек", — сказала агентству адвокат отметив, что пострадавший — Артур Бойко — получил закрытый осколочный перелом носа (многоосколочный перелом гайморовой пазухи) и повреждение мягких тканей лица.

По словам адвоката, после избиения Бойко пытался вызвать полицию, но напавшие отняли у него телефон и не пускали в кафе, угрожая и преграждая путь.

"Он ушел домой и оттуда и сообщил (о произошедшем). Затем его телефон нашли, но без сим-карты и поломанным. Злоумышленники скрылись. Как минимум один из них заходил и выходил из Village Kitchen", — сказала адвокат, отметив, что в ресторане и на доме установлены видеокамеры, по записям которых можно вычислить нападавших, но пока полиция этого сделать не смогла.

"Уже прошло четыре дня (инцидент произошел вечером 22 декабря), но полиция пока нас не вызывает — либо все засекречено, либо ничего не делается", — добавила Цилюрик, отметив, что склоняется ко второму варианту. По ее словам, в данный момент идет доследственная проверка, которая может идти до месяца, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Штраф за неправильную парковку в Москве в 2016 году составляет 3 тысячи рублей. Фиксируют нарушения курсирующие по городу специальные автомобили с устройством "Паркон", которое автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила парковки. Часто водители во избежание штрафа за неоплаченную парковку и парковку в неположенном месте закрывают часть номера автомобиля.