На берег доставили часть фюзеляжа Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 17.55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов. Также для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран "Черноморец-11" грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой.

"В течение дня к поисковой операции присоединились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации", — отмечают в Минобороны РФ.

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