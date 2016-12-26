Источник сообщил о двух опознанных жертвах крушения Ту-154 в Черном море

"Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, процедура опознания продолжается.
В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
Среди основных версий трагедии в ФСБ назвали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Признаков теракта силовики пока не нашли.
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