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Происшествия

Источник сообщил о двух опознанных жертвах крушения Ту-154 в Черном море

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (130)
20:2826.12.2016
(обновлено: 21:15 26.12.2016)
64865862
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Ту-154 с военными, артистами и журналистами потерпел крушение по пути в САР
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Опознаны две жертвы крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, процедура опознания продолжается.

В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Поисковые группы МЧС обнаружили фрагменты Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи. 26 декабря 2016
© РИА Новости. МЧС РФ
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На месте крушения Ту-154 нашли три фрагмента фюзеляжа
На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют более 3,5 тысячи человек, десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты. Первый самолет с останками жертв катастрофы прибыл в Москву в понедельник утром.

Среди основных версий трагедии в ФСБ назвали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Признаков теракта силовики пока не нашли.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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Происшествия
Обсуждение
4 пользователя оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • blackdiamond12 в ответ пользователю advalentin(показатьскрыть)
    advalentin, аха, интересный клубок "наматывается". ФСБ-шник видел, а самолёт искали (странно что ФСБ-шник, а не прохожий с улицы, замечу "находившийся в момент происшествия на катере в акватории Сочи"(т.е. ещё и рядом был + на службе), не связался с "центром" и не доложил что вот в этом месте самолёт упал). Не странно?
    Второе, "как на заднем колесе", это как? 70,80,90 градусов? Вообще такие запредельные углы, больше похоже на неправильную развесовку + груз сдвинулся(но самолёт пассажирский а не грузовой, и маловероятен неправильно закреплённый груз, который мог сдвинутся + они с этим грузом летели с Москвы).
    А вот выход 2-вух двиганов (из трёх) из строя, при наборе высоты (с предполагаемым перегрузом), потом разворот для аварийной посадки (если верить картинкам то там разворот был, чуть-ли не сразу после вылета,а разворот с одним двигателем + перевес, да при наборе (скорость ещё маленькая), это гарантированное падение скорости, далее, срыв в штопор. Вот ту и видим "задранный нос". Далее вопрос с высотой. Любой пилот знает, что при сваливании штурвал от себя и двиганы на полную, единственная проблема это высота. Но даже в этом случае, при всём при этом, на штурвале, под пальцами, есть кнопка, нажал и крикнул "требую немедленную посадку, отказ двигателей"
    Вопросов до задницы. Нужно ждать чёрных ящиков. Первое что творилось в кабине, второе что было с самолётом.
    07:47
    27.12.2016
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  • Aleksei Zaharov в ответ пользователю advalentin(показатьскрыть)
    advalentin, факт, что свидетель нашёлся с помощью "избы" через много часов после катастрофы кажется мне странным,его звонок сразу в МЧС мог бы спаси ког-то из пассажиров.
    07:30
    27.12.2016
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  • Aleksei Zaharov
    Основной версией гибели лайнера. постепенно, становится ошибка пилотирования самолёта при взлёте.ФСБ уже нашло свидетеля падения самолёта.
    04:31
    27.12.2016
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  • advalentin в ответ пользователю Aleksei Zaharov(показатьскрыть)
    Aleksei Zaharov, Да, свидетель сравнил падающий самолёт с "мотоциклом на заднем колесе" - это плоский штопор. Вероятнее всего результат ошибки пилотирования, но не факт.
    06:43
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Aleksei Zaharov в ответ пользователю advalentin(показатьскрыть)
    advalentin, факт, что свидетель нашёлся с помощью "избы" через много часов после катастрофы кажется мне странным,его звонок сразу в МЧС мог бы спаси ког-то из пассажиров.
    07:30
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • blackdiamond12 в ответ пользователю advalentin(показатьскрыть)
    advalentin, аха, интересный клубок "наматывается". ФСБ-шник видел, а самолёт искали (странно что ФСБ-шник, а не прохожий с улицы, замечу "находившийся в момент происшествия на катере в акватории Сочи"(т.е. ещё и рядом был + на службе), не связался с "центром" и не доложил что вот в этом месте самолёт упал). Не странно?
    Второе, "как на заднем колесе", это как? 70,80,90 градусов? Вообще такие запредельные углы, больше похоже на неправильную развесовку + груз сдвинулся(но самолёт пассажирский а не грузовой, и маловероятен неправильно закреплённый груз, который мог сдвинутся + они с этим грузом летели с Москвы).
    А вот выход 2-вух двиганов (из трёх) из строя, при наборе высоты (с предполагаемым перегрузом), потом разворот для аварийной посадки (если верить картинкам то там разворот был, чуть-ли не сразу после вылета,а разворот с одним двигателем + перевес, да при наборе (скорость ещё маленькая), это гарантированное падение скорости, далее, срыв в штопор. Вот ту и видим "задранный нос". Далее вопрос с высотой. Любой пилот знает, что при сваливании штурвал от себя и двиганы на полную, единственная проблема это высота. Но даже в этом случае, при всём при этом, на штурвале, под пальцами, есть кнопка, нажал и крикнул "требую немедленную посадку, отказ двигателей"
    Вопросов до задницы. Нужно ждать чёрных ящиков. Первое что творилось в кабине, второе что было с самолётом.
    07:47
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • advalentin в ответ пользователю blackdiamond12(показатьскрыть)
    blackdiamond12, Предлагаю обсуждать спокойно, без наматывания клубка.
    1. ФСБ-шник - считай пограничник.
    2. Акватория Сочи это десятки километров.
    3. Кто сказал, что не доложил? Время от доклада командиру до попадания в прессу ни о чём не говорит.
    4. Как на заднем колесе это неестествено сильно задран нос самолёта, то есть уже в состоянии плоского штопора.
    5. Двигатели на взлёте и так на полной.
    6. Если ошибка пилота, то она в том, что он перебрал "на себя" (возможно из-за перегруза).
    7. ТУ-154, попавший в плоский штопор, вывести из него НЕВОЗМОЖНО никакими действиями пилота.
    И, согласен, ждём данных чёрных ящиков.
    08:29
    27.12.2016
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  • Мурад Исаев
    Странно то, что самолет из Шарм-аль-шейха взорвали и авиалинии Великобритании и Франции в тот же день из за угрозы теракта остановили полеты в Египет, но следственная комиссия как и сейчас, как и при взрыве самолета Дубай-Москва вероятность теракта исключает. Три разных самолета, Боинг, АТР, Ту-154, но во всех трех теракт исключается, хотя в первых двух террористические организации взяли на себя ответственность. А тот взрыв в небе что случайно было снято любительской камерой? С каких пор самолет начал взрываться сам по себе в воздухе. Это как со сбитым русскими над Украиной малайзийским самолетом. Вечно все отрицаем и лжем, а чего ради?
    14:54
    27.12.2016
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