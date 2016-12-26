Дело в отношении экс-депутата Михеева направлено в суд

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева направлено в суд, сообщил в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Олега Михеева… Дело направлено в Советский районный суд города Волгограда для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Настоящее уголовное дело для завершения расследования выделено из другого уголовного дела, возбужденного в отношении Михеева с согласия Государственной Думы РФ.

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с "Промсвязьбанк", как правопреемника "Волгопромбанк", денег в размере 2,1 миллиарда рублей. Но суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой.

Как в свою очередь сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, в ходе расследования свою вину Михеев не признал.

"Вместе с тем, версия следствия подтверждается протоколами допросов потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами обысков и выемок, а также результатами других следственных действий", — сообщила Петренко.

Кроме того, добавили в СК РФ, наряду с этим расследование уголовного дела в отношении Михеева по факту приобретения права путем обмана на объекты недвижимого имущества "Волгоградский моторостроительный завод" продолжается.