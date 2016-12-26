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Происшествия

Дело в отношении экс-депутата Михеева направлено в суд

20:1026.12.2016
(обновлено: 20:22 26.12.2016)
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Олег Михеев около здания Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева направлено в суд, сообщил в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Олег Михеев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Ъ: СК завершил расследование дела экс-депутата ГД Михеева о попытке хищения

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Олега Михеева… Дело направлено в Советский районный суд города Волгограда для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Настоящее уголовное дело для завершения расследования выделено из другого уголовного дела, возбужденного в отношении Михеева с согласия Государственной Думы РФ.

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с "Промсвязьбанк", как правопреемника "Волгопромбанк", денег в размере 2,1 миллиарда рублей. Но суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой.

Как в свою очередь сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, в ходе расследования свою вину Михеев не признал.

"Вместе с тем, версия следствия подтверждается протоколами допросов потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами обысков и выемок, а также результатами других следственных действий", — сообщила Петренко.

Кроме того, добавили в СК РФ, наряду с этим расследование уголовного дела в отношении Михеева по факту приобретения права путем обмана на объекты недвижимого имущества "Волгоградский моторостроительный завод" продолжается.

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Происшествия
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Депутаты забыли ,что они делегированы народом,для выражения воли народа.Они забыли ,что не должны,а просто обязаны служить народу,который их избрал.А на самом деле,сейчас в России появился новый класс вельможных чиновников и депутатов.Которые после завершения своей карьеры,сразу в олигархи. И у них сразу все готово: дворцы , яхты,самолеты...... ,а в то же время в стране бардак,бесхозяйственность и нищета народа.Только суровость наказания к таким горе депутатам ,не выход из положения.Нужна полная реставраиця Российского законодательства и разгосударствование земли,недвижимости и прав.Надо вернуть народу его права ,и забрать их у вельможных чиновников.Пора прекратить "законный"беспредел.
    21:16
    26.12.2016
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  • gorez-15
    Ну и времена пошли. Что, уже и несчастных 2,1 миллиарда нельзя украсть слуге народа у своего государства, что ли?
    23:06
    26.12.2016
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