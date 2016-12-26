В Татарстане проверят заявления лидера отделения "Яблока" о крушении Ту-154

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Татарстана проверит высказывания лидера республиканского отделения "Яблока" Руслана Зинатуллина по поводу крушения Ту-154, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Прокурор поручил провести проверку по фразе, касающейся журналистов, на предмет разжигания вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе", — сказал Галиев.

Зинатуллин на своей странице в Facebook написал, что ему "жаль, что Кобзона там не было". А потом в комментариях он добавил, что ему "не жалко журналистов". По информации региональных СМИ, позже автор скрыл эти записи.

"Есть резонанс, мы, как надзорный орган, обратили на эти высказывания внимание и в ходе проверки дадим им правовую оценку", — отметил старший помощник прокурора, добавив, что проверка продлится до 30 суток.