Эксперт рассказал, кто погиб от отравления "Боярышником" в Иркутске

ИРКУТСК, 26 дек — РИА Новости. Жертвами отравления косметическим средством "Боярышник" в Иркутске были люди с небольшим доходом, но не праздные лентяи: среди 77 погибших были строитель, педагог и медработник, рассказал РИА Новости главный токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков.

Как можно бороться с контрафактным алкоголем? Продавать алкогольсодержащие жидкости и настойки по рецепту или вообще запретить их

Ввести "сухой закон"

Пересмотреть цены на алкогольные напитки

Затрудняюсь ответить 15223

По его словам, в регионе давно употребляли "Боярышник" — жидкость, состоящую из 96%-ного этилового спирта с небольшим количеством ароматизаторов, не считая это чем-то из ряда вон выходящим. Причиной Третьяков считает низкие доходы людей.

"Люди стали поступать в больницы в ночь на субботу. То есть они – не праздные лентяи, чтобы выпить — дождались выходного дня. Но беда в том, что практически все трудятся неофициально, получают серую зарплату, и, соответственно, имеют низкий доход" — рассказал он.

Среди отравившихся, которые начали поздно вечером 18 декабря поступать в больницы Иркутска, в основном, обычные, среднестатистические граждане. Есть сварщик, водитель, педагог, медработник, строитель. Треть пациентов – женщины. Средний возраст отравившихся 40-50 лет, то есть самый продуктивный с точки зрения работоспособности, отметил медик.

"Продавцы выводят его из-под акцизов и продают в больших количествах по низкой стоимости. В разведенном виде 0,5 литра спиртного обходится покупателю в 50-60 рублей. Производителей и продавцов в Иркутске подвели жадность и разгильдяйство", — пояснил Третьяков.

Обычно с отравлениями метанолом, исходя из многолетней практики врача, в год в больницы Иркутска поступали 8-10 человек.