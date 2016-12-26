"Мемориал" через суд требует отменить штраф признание иностранным агентом

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Международное правозащитное общество "Мемориал" подало апелляцию в Мосгорсуд с требованием отменить постановление Тверского суда, решением которого организации назначили штраф в 300 тысяч рублей за нарушение порядка работы НКО-иноагента, сообщила в понедельник РИА Новости исполнительный директор общества Елена Жемкова.

"То, что касается штрафа — да, мы его обжаловали в Мосгорсуде. Сегодня. Это апелляция на решение о штрафе. Мы не согласны с вынесенным решением о штрафе и обращаемся в вышестоящую инстанцию с апелляцией с требованием отменить это решение", — сказала Жемкова.

По ее словам, основные тезисы, выдвинутые организацией в свою защиту, остаются неизменными. "Мы являемся международной организацией, — настаивает Жемкова, — этот закон не касается международных организаций, поэтому применять к нам штраф — это неправильно".

Тверской суд Москвы в декабре оштрафовал "Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение порядка работы НКО-иноагента. Жемкова тогда сообщила РИА Новости, что организация не согласна с решением суда и будет его обжаловать. По ее словам, ранее Минюст составил на "Мемориал" административный протокол в связи с отказом добровольно включиться в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В начале октября "Мемориал" сообщил на своей странице в Facebook, что организации стало известно, что министерство юстиции РФ приняло решение, что международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" подлежит включению в реестр "организаций, выполняющих функции иностранного агента".

Первоначально основной задачей движения "Мемориал" было сохранение памяти о политических репрессиях в России. В настоящее время международное общество "Мемориал" (или "Международный Мемориал") ведет исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу. По последним данным, в "Международный Мемориал" входят 62 организации из России, Белоруссии, Германии, Италии, Франции, Казахстана, Латвии.